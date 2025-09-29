Нет панацеи, которая изменит ситуацию на фронтах для Киева — Песков
15:12 29.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возможные поставки американских крылатых ракет Tomahawk Украине не смогут изменить для киевского режима ситуацию на фронтах. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Даже если будет так (если США направят Украине ракеты Tomahawk — прим. ТАСС), нет никакой панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронтах для киевского режима. Нет волшебного оружия, будь то Tomahawk или иные ракеты, они не смогут изменить динамику», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают заявления о возможных поставках США ракет Tomahawk Киеву.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о том, что вашингтонская администрация обсуждает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам НАТО для их последующей передачи Киеву, окончательное решение примет американский лидер Дональд Трамп.
НОВОСТИ
- 15:32 29.09.2025
- Прожиточный минимум в РФ в 2026 г. составит 18 939 руб.
- 15:31 29.09.2025
- Активисты «Движения Первых» посетили хоккейный матч ЦСКА
- 15:00 29.09.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 570 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
- 14:32 29.09.2025
- Дефицит федерального бюджета РФ в 2026 г. составит 3,786 трлн руб.
- 14:12 29.09.2025
- Шор заявил, что в Молдавии находятся несколько тысяч солдат НАТО
- 14:00 29.09.2025
- ВС РФ освободили населенный пункт Шандриголово в ДНР — МО РФ
- 13:32 29.09.2025
- Руденя назначен полпредом Путина в СЗФО
- 13:20 29.09.2025
- Войны РФ с Европой быть не должно, но «нужно быть начеку» — Медведев
- 13:05 29.09.2025
- Четыре страны Европы инвестируют в Индию $100 млрд за 15 лет
- 13:00 29.09.2025
- На выплаты пенсий в 2026 году направят почти 13 трлн рублей — Минтруд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать