0
0
0
НОВОСТИ

Прожиточный минимум в РФ в 2026 г. составит 18 939 руб.

15:32 29.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прожиточный минимум в РФ в 2026 году составит 18 939 руб., для трудоспособного населения — 20 644 руб., следует из проекта федерального бюджета.

Для пенсионеров прожиточный минимум установлен в 16 288 руб., для детей — 18 371 руб.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:31 29.09.2025
Активисты «Движения Первых» посетили хоккейный матч ЦСКА
0
64
15:12 29.09.2025
Нет панацеи, которая изменит ситуацию на фронтах для Киева — Песков
0
108
15:00 29.09.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 570 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
0
129
14:32 29.09.2025
Дефицит федерального бюджета РФ в 2026 г. составит 3,786 трлн руб.
0
198
14:12 29.09.2025
Шор заявил, что в Молдавии находятся несколько тысяч солдат НАТО
0
207
14:00 29.09.2025
ВС РФ освободили населенный пункт Шандриголово в ДНР — МО РФ
0
208
13:32 29.09.2025
Руденя назначен полпредом Путина в СЗФО
0
266
13:20 29.09.2025
Войны РФ с Европой быть не должно, но «нужно быть начеку» — Медведев
0
267
13:05 29.09.2025
Четыре страны Европы инвестируют в Индию $100 млрд за 15 лет
0
280
13:00 29.09.2025
На выплаты пенсий в 2026 году направят почти 13 трлн рублей — Минтруд
0
268

Возврат к списку