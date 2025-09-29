Прожиточный минимум в РФ в 2026 г. составит 18 939 руб.

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прожиточный минимум в РФ в 2026 году составит 18 939 руб., для трудоспособного населения — 20 644 руб., следует из проекта федерального бюджета.

Для пенсионеров прожиточный минимум установлен в 16 288 руб., для детей — 18 371 руб.