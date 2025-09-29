Заморозки до минус 4 градусов ожидаются в Подмосковье предстоящей ночью — синоптики
16:00 29.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заморозки до минус 4 градусов ожидаются предстоящей ночью в Московской области, при этом на территории столицы столбики термометров могут опуститься до минус 2 градусов. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.
«Предстоящей ночью на фоне небольшой облачности без осадков в Подмосковье не исключены заморозки до минус 4 градусов, в столице — тоже без осадков и возможно похолодание до минус 2 градусов», — сказал собеседник агентства, сославшись на последний прогноз специалистов.
Он отметил, что в черте мегаполисе температура воздуха ночью может колебаться от минус 2 до нуля градусов, в центре города — до плюс 1-3 градусов. Ветер при этом ожидается восточный и северо-восточный со скоростью 3-8 м/с. В дневные часы метеорологи ожидают в Москве плюс 9-11 градусов, по области — до плюс 12 градусов.
НОВОСТИ
- 17:13 29.09.2025
- Объявлена деловая программа Moscow Startup Summit
- 17:12 29.09.2025
- Объем внешних займов РФ в 2026 г. составит 94,639 млрд руб. — материалы к бюджету
- 17:10 29.09.2025
- СберУниверситет объявил тему IX конференции «Больше чем обучение»
- 17:00 29.09.2025
- Страны ЕС сами решат, уничтожать ли БПЛА в своем воздушном пространстве — представитель ЕК
- 16:53 29.09.2025
- Популярность IT-специальностей в колледжах Москвы растет — Собянин
- 16:44 29.09.2025
- Регистрация на спартакиаду «Мой спортивный район» в Москве открыта
- 16:32 29.09.2025
- В ГД предложили включать отопление раньше срока голосованием жильцов дома
- 16:12 29.09.2025
- В Британии за 12 месяцев ошибочно выпустили рекордное число заключенных — СМИ
- 15:32 29.09.2025
- Прожиточный минимум в РФ в 2026 г. составит 18 939 руб.
- 15:31 29.09.2025
- Активисты «Движения Первых» посетили хоккейный матч ЦСКА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать