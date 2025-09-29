Заморозки до минус 4 градусов ожидаются в Подмосковье предстоящей ночью — синоптики

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заморозки до минус 4 градусов ожидаются предстоящей ночью в Московской области, при этом на территории столицы столбики термометров могут опуститься до минус 2 градусов. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

«Предстоящей ночью на фоне небольшой облачности без осадков в Подмосковье не исключены заморозки до минус 4 градусов, в столице — тоже без осадков и возможно похолодание до минус 2 градусов», — сказал собеседник агентства, сославшись на последний прогноз специалистов.

Он отметил, что в черте мегаполисе температура воздуха ночью может колебаться от минус 2 до нуля градусов, в центре города — до плюс 1-3 градусов. Ветер при этом ожидается восточный и северо-восточный со скоростью 3-8 м/с. В дневные часы метеорологи ожидают в Москве плюс 9-11 градусов, по области — до плюс 12 градусов.