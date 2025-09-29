0
В Британии за 12 месяцев ошибочно выпустили рекордное число заключенных — СМИ

16:12 29.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Великобритании по ошибке выпустили из тюрем рекордное число заключенных в период с марта 2024-го по март 2025 года. Об этом в воскресенье сообщила британская газета The Sun.

По ее информации, за год по ошибке выпустили на свободу 262 человека. Это на 128% больше, чем в период между 2023 и 2024 гг. Некоторых заключенных ошибочно отпустили по программе досрочного освобождения, других — из-за бюрократических неточностей. После опубликованной статистики Министерство юстиции заявило о создании специальной комиссии для исправления ситуации.

В августе газета The Daily Mail сообщала, что около 26,5 тыс. заключенных были выпущены на свободу досрочно с сентября 2024 по март 2025 года, чтобы разгрузить пенитенциарную систему Великобритании.

