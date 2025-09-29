В ГД предложили включать отопление раньше срока голосованием жильцов дома

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Сангаджи Тарбаев и Антон Ткачев обратились к министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину с предложением предоставить жителям многоквартирных домов возможность самостоятельно принимать решение о начале отопительного сезона в своих домах с помощью голосования на портале «Госуслуги». Текст обращения есть в распоряжении ТАСС.

«Считаем необходимым предоставить собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах возможность голосовать на портале „Госуслуги“ за начало отопительного сезона в своих домах, — говорится в тексте обращения. — Просим вас, уважаемый Ирек Энварович, оценить целесообразность реализации указанной инициативы и в случае вашей поддержки совместно с профильными органами исполнительной власти рассмотреть возможность внесения изменений в постановление правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354 и иные нормативные акты».

Депутаты напомнили, что для начала отопительного сезона жители многоквартирных домов вынуждены ждать, пока среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней будет сохраняться на уровне ниже +8 градусов. Они также отметили, что для одних жителей температура чуть ниже +8 градусов может быть приемлемой, а другие граждане «уже при +13 испытывают дискомфорт, особенно семьи с маленькими детьми и пожилые люди». «Ежегодные жалобы на необходимость ускорить начало отопительного периода, направляемые депутатам и ресурсоснабжающим компаниям, подтверждают, что действующие правила не учитывают потребности граждан», — указано в обращении.

Авторы инициативы объяснили, что голосование можно будет проводить среди жителей, подключенных к одной ресурсоснабжающей организации. В случае принятия гражданами соответствующего решения «ресурсоснабжающая организация обязана будет подать тепло раньше нормативного срока».