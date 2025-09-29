0
Активисты «Движения Первых» посетили хоккейный матч ЦСКА

15:31 29.09.2025

«Роснефть» организовала посещение хоккейного матча между московским ЦСКА и тольяттинской «Ладой» для подростков из «Движения Первых». Дети, среди которых были воспитанники детско-юношеской хоккейной школы из Долгопрудного, посетили игру в рамках корпоративной программы крупнейшей нефтяной компании РФ «Платформа добрых дел».

В матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), на котором побывало более 60 школьников, победила команда ЦСКА со счетом 7:2. Напомним, «Роснефть» с 2011 года владеет хоккейным клубом ЦСКА. Московские армейцы сумели вернуть себе лидирующие позиции в КХЛ, трижды завоевав Кубок Гагарина. «Роснефть» активно участвует в популяризацию хоккея среди детей и молодежи. Ее дочерние предприятия строят в регионах современные спортивные комплексы и ледовые арены, организуют масштабные спортивные события и поддерживают корпоративную спортивную культуру, что помогает развивать российский хоккей. Представители волонтерских отрядов «Роснефти» совместно с «Движением Первых» регулярно проводят акции, помогающие привлечь внимание детей и молодежи к спорту, а также позволяющие сделать популярными профессии нефтедобывающей отрасли.

