Регистрация на спартакиаду «Мой спортивный район» в Москве открыта
16:44 29.09.2025
В Москве стартовал процесс приема заявок на участие в комплексной спартакиаде «Мой спортивный район». Москвичи, которые хотят принять участие в соревнованиях в 8 видах спорта - легкоатлетическая эстафета, мини-футбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис, шахматы, шашки и плавание – смогут вступить в борьбу за призы. Соревнования будут проходить в личном и командном зачете, принять участие можно будет только в одном округе, на состязания ждут спортсменов-любителей.
Первые этапы спартакиады - по легкоатлетической эстафете и мини-футболу - запланированы в октябре. Соревнования будут проводиться по декабрь в 10 округах Москвы. Спортсмены примут участие в двух этапах - отборочном окружном и финальном городском. На сайте мср-спартакиада.рф можно зарегистрироваться на участие в соревнованиях и получить максимум информации о спартакиаде «Мой спортивный район».
