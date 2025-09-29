Популярность IT-специальностей в колледжах Москвы растет — Собянин

16:53

В московские колледжи для обучения на IT-специальности поступили примерно 7700 студентов, это направление стало популярнее почти на 10 процентов по сравнению с 2024 годом. По словам мэра Сергея Собянина, в колледжах мегаполиса открыты 12 востребованных IT-специальностей в области разработки программного обеспечения и web-разработки, информационной безопасности, поддержки систем, монтажа сетей связи. “Самая популярная из них — “информационные системы и программирование”», — сообщил градоначальник.

Как подчеркнул мэр, в нынешнем учебном году горожанам доступны также новые направления, например, разработка компьютерных игр, квантовые коммуникации, технологии дополненной и виртуальной реальности.

Как уже сообщала «Независимая газета», для того, чтобы улучшить качество обучения, в Москве проводится модернизация материально-технической базы колледжей. В них создают технологичные пространства и киберполигоны. По словам Собянина, много внимания уделяется повышению квалификации преподавателей, в частности, они учатся внедрять в образовательный процесс искусственный интеллект.

Кроме того, уже с первого курса учащихся стараются погрузить в работу благодаря сотрудничеству учебных заведений с компаниями-партнерами, которых уже более 300.

Подобный подход, как считает мэр Москвы, помогает студентам и выпускникам колледжей устраиваться на работу в успешные столичные компании.