Популярность IT-специальностей в колледжах Москвы растет — Собянин
16:53 29.09.2025
В московские колледжи для обучения на IT-специальности поступили примерно 7700 студентов, это направление стало популярнее почти на 10 процентов по сравнению с 2024 годом. По словам мэра Сергея Собянина, в колледжах мегаполиса открыты 12 востребованных IT-специальностей в области разработки программного обеспечения и web-разработки, информационной безопасности, поддержки систем, монтажа сетей связи. “Самая популярная из них — “информационные системы и программирование”», — сообщил градоначальник.
Как подчеркнул мэр, в нынешнем учебном году горожанам доступны также новые направления, например, разработка компьютерных игр, квантовые коммуникации, технологии дополненной и виртуальной реальности.
Как уже сообщала «Независимая газета», для того, чтобы улучшить качество обучения, в Москве проводится модернизация материально-технической базы колледжей. В них создают технологичные пространства и киберполигоны. По словам Собянина, много внимания уделяется повышению квалификации преподавателей, в частности, они учатся внедрять в образовательный процесс искусственный интеллект.
Кроме того, уже с первого курса учащихся стараются погрузить в работу благодаря сотрудничеству учебных заведений с компаниями-партнерами, которых уже более 300.
Подобный подход, как считает мэр Москвы, помогает студентам и выпускникам колледжей устраиваться на работу в успешные столичные компании.
