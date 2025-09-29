Страны ЕС сами решат, уничтожать ли БПЛА в своем воздушном пространстве — представитель ЕК

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) оставляет за странами — участницами ЕС право решать, сбивать ли в своем воздушном пространстве беспилотники, которые они сочтут подозрительными. Об этом заявил представитель ЕК Тома Ренье на брифинге в Брюсселе.

«Я бы был предельно осторожен и сказал, что государства-члены играют главную роль во всем, что касается их национальных компетенций. Многое остается в руках стран-участниц, — сказал он. — Что касается уничтожения [дронов], мне, как представителю Еврокомиссии, не стоит вмешиваться в этот процесс, в котором ведущая роль остается за государствами-членами».

Ренье пояснил, что расследования недавних инцидентов с беспилотниками проводят власти каждого затронутого государства в отдельном порядке, в связи с чем ответ на произошедшее не задача ЕК.

Вместе с тем Ренье подтвердил, что проект «стены дронов» на восточном фланге ЕС будет нацелен как на обнаружение, так и на уничтожение беспилотников, однако подчеркнул, что это средство реагирования не будет применяться в ответ на ситуации, подобные недавним инцидентам.

«Стена дронов» является совместной инициативой Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, направленной на развертывание вдоль границы с Россией многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. Проект находится на стадии разработки и отбора прототипов.