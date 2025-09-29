Почти 218 млрд руб. могут выделить из бюджета на строительство федеральных дорог в 2026 г.
17:40 29.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти 218 млрд рублей планируется направить из бюджета РФ на строительство и реконструкцию автодорог федерального значения в 2026 году, порядка 188 млрд рублей — в 2027 году и 476 млрд рублей — в 2028 году в рамках федерального проекта «Развитие федеральной сети». Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета РФ.
Всего на финансирование федерального проекта «Развитие федеральной сети» будет направлено из бюджета 773,2 млрд рублей в 2026 году, 924,5 млрд рублей — в 2027 году и 1,24 трлн рублей — в 2028 году.
