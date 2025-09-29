Россия - единственная страна в мире, которая может предложить Индии современное оружие - посольство РФ

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Диалог по поставкам в Индию новых видов российских вооружений продолжается. Об этом заявил журналистам советник-посланник посольства РФ в республике Роман Бабушкин.

Отвечая на вопрос о возможности поставок в Индию новых ЗРК С-400 или С-500, а также истребителей Су-57, дипломат сказал, что «все эти варианты рассматриваются в Индии». «Мы ведем с Индией очень продвинутый диалог по всем видам сотрудничества в области обороны», — отметил Бабушкин, подчеркнув важность того, что Москва сейчас делится с Нью-Дели технологиями, которые основаны на современном военном опыте.

«Мы единственная страна в мире, которая может предложить Индии такое современное оружие, как истребитель пятого поколения, с совместным производством его компонентов и лицензированием», — указал он.

Говоря о ЗРК С-400, советник-посланник отметил, что эта система ПВО не раз доказала свою эффективность. По его словам, поставки в Индию очередной партии намечены на конец следующего года.