Для подписчков СберПрайм пройдет концерт певицы Макsим

19:22

26 октября 2025 года в Москве пройдет концерт певицы МакSим для подписчиков СберПрайм. Они получают возможность посетить мероприятие бесплатно. Такой подарок в честь своего 5-летия подготовил бренд СберПрайм совместно с музыкальным сервисом «Звук».

Чтобы получить бесплатный входной билет, действующим подписчикам нужно авторизоваться в сервисе Афиша по Сбер ID. Если подписки нет, ее можно оформить за 1 руб. на 30 дней.

Подписка СберПрайм открывает доступ не только к специальным акциям и эксклюзивным предложениям. С ней можно пользоваться банковскими привилегиями от Сбера, получать повышенный кешбэк за покупки, бесплатно смотреть фильмы в Okko, слушать подкасты и музыку в Звуку и многое другое.