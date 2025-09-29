Нетаньяху позвонил катарскому коллеге из Белого дома в присутствии Трампа

20:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора принес извинения главе правительства и министру иностранных дел Катара Мухаммеду бен Абдель Рахману Аль Тани за нарушение суверенитета страны при ударе по лидерам радикального палестинского движения ХАМАС в Дохе 9 сентября. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.

По его данным, глава израильского кабмина позвонил катарскому коллеге из Белого дома в присутствии президента США Дональда Трампа. В ходе разговора Нетаньяху выразил сожаление в связи с гибелью сотрудника службы безопасности Катара в результате этой атаки, указывает телеканал со ссылкой на источник.