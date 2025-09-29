В Афганистане по всей стране пропал доступ с сеть Интернет - NetBlocks
20:30 29.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Интернет-соединение по всему Афганистану полностью пропало. Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.
«Афганистан сейчас находится в состоянии полного отключения от интернета, поскольку власти "Талибана" предпринимают шаги по соблюдению нравственности», — говорится в опубликованном в телеграм-канале сообщении службы.
Как отмечается в публикации, в настоящее время также нарушена работа телефонной связи.
