Предложения США не предусматривают аннексию Газы Израилем и принудительное переселение жителей - документ
22:00 29.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские предложения по урегулированию в секторе Газа не предусматривают аннексию или оккупацию палестинского анклава Израилем, но предполагают размещение там «международных сил по стабилизации». Это следует из официального «всеобъемлющего плана» президента США Дональда Трампа, направленного на прекращение боевых действий в Газе и обнародованного Белым домом.
«Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу», — говорится в документе. «США будут работать с арабскими и [другими] международными партнерами, чтобы создать временные международные силы по стабилизации и немедленно разместить [их] в Газе», — отмечается в плане.
В нем также подтверждается, что, по мнению Вашингтона, радикальное палестинское движение «ХАМАС и другие группировки соглашаются не иметь никакой роли в управлении Газой — прямым или косвенным образом, ни в какой форме».
Разработанный администрацией США план по урегулированию конфликта в секторе Газа не предполагает насильственного переселения жителей палестинского анклава. «Никого не будут заставлять покинуть Газу, а те, кто пожелает уехать, смогут сделать это и свободно вернуться», — отмечается в опубликованном плане урегулирования. «Мы будем поощрять людей, чтобы они оставались, и предлагать им возможность построить лучшую Газу», — указывается в документе.
