Нетаньяху поддержал план Трампа по урегулированию в Газе
22:40 29.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о поддержке плана президента США Дональда Трампа по завершению военных действий в секторе Газа, но отметил, что если радикальное палестинское движение ХАМАС отвергнет или будет саботировать это предложение, то еврейское государство «завершит работу самостоятельно».
«Я поддерживаю ваш план по прекращению войны в Газе, который отвечает нашим военным целям. Он вернет в Израиль всех наших заложников, лишит ХАМАС военного потенциала и политического господства, а также гарантирует, что Газа больше никогда не будет представлять угрозы для Израиля», — сказал Нетаньяху в ходе совместной пресс-конференции с Трампом после встречи в Белом доме.
«В случае если ХАМАС отвергнет план или примет его, но, по сути, сделает все возможное, чтобы ему противостоять, то Израиль завершит работу самостоятельно», — добавил премьер.
