Худруком Театра на Малой Ордынке стал Эдуард Бояков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эдуард Бояков стал художественным руководителем Театра на Малой Ордынке. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента культуры.

«В Театре на Малой Ордынке назначен новый руководитель. Эдуард Бояков стал художественным руководителем Театра на Малой Ордынке», — говорится в сообщении.

Уточняется, что занимавший ранее должность художественного руководителя театра Евгений Герасимов сосредоточится на общественной деятельности и стратегическом управлении Театром Сатиры.