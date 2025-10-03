Худруком Театра на Малой Ордынке стал Эдуард Бояков
14:32 03.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эдуард Бояков стал художественным руководителем Театра на Малой Ордынке. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента культуры.
«В Театре на Малой Ордынке назначен новый руководитель. Эдуард Бояков стал художественным руководителем Театра на Малой Ордынке», — говорится в сообщении.
Уточняется, что занимавший ранее должность художественного руководителя театра Евгений Герасимов сосредоточится на общественной деятельности и стратегическом управлении Театром Сатиры.
