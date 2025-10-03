В Бельгии зафиксировали 15 неопознанных дронов над авиабазой Эльзенборн

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Бельгии сообщило о 15 неопознанных беспилотниках, которые были замечены над авиабазой Эльзенборн на границе с Германией, начато расследование.

«15 беспилотников были замечены над авиабазой Эльзенборн. Было начато расследование», — говорится в сообщении Минобороны королевства. Военное ведомство отказалось комментировать возможную принадлежность беспилотников.

По мнению представителя Еврокомиссии Паулы Пинью, которое она высказала на брифинге в Брюсселе, этот инцидент подтверждает необходимость реализации проекта «стены дронов», который предполагает создание единой системы защиты от беспилотников на востоке Европы.