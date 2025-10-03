0
0
95
НОВОСТИ

В Бельгии зафиксировали 15 неопознанных дронов над авиабазой Эльзенборн

18:40 03.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Бельгии сообщило о 15 неопознанных беспилотниках, которые были замечены над авиабазой Эльзенборн на границе с Германией, начато расследование.

«15 беспилотников были замечены над авиабазой Эльзенборн. Было начато расследование», — говорится в сообщении Минобороны королевства. Военное ведомство отказалось комментировать возможную принадлежность беспилотников.

По мнению представителя Еврокомиссии Паулы Пинью, которое она высказала на брифинге в Брюсселе, этот инцидент подтверждает необходимость реализации проекта «стены дронов», который предполагает создание единой системы защиты от беспилотников на востоке Европы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:10 03.10.2025
Собянин: 15 практико-ориентированных обучающих курсов открыли для ветеранов СВО
0
21
18:36 03.10.2025
Регбийный стадион открылся в парке «Фили»
0
107
18:30 03.10.2025
Собянин сообщил об открытии нового здания школы «Интеграл»
0
119
18:00 03.10.2025
Путин поздравил российских педагогов с предстоящим Днем учителя
0
164
17:32 03.10.2025
Четыре человека погибли, трое пострадали в ДТП во Владимирской области
0
195
17:12 03.10.2025
В Красноярском крае при жесткой посадке самолета погибли пилоты
0
235
17:00 03.10.2025
Западу когда-нибудь придется вернуться к диалогу с Россией — Столтенберг
0
256
16:48 03.10.2025
Андрей Воробьев: Сегодня нам как никогда важно быть единой Россией
0
262
16:32 03.10.2025
Вильфанд спрогнозировал ранний приход весны в Россию в 2026 году
0
305
16:12 03.10.2025
Более 70% украинцев отмечают рост уровня коррупции в стране с начала СВО — опрос
0
291

Возврат к списку