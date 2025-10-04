Кобахидзе: «Грузинская мечта» уверенно побеждает на выборах … во всех муниципалитетах
17:35 04.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кандидаты от правящей в Грузии партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» одерживают уверенную победу с результатом выше 70% во всех муниципалитетах страны. Об этом заявил на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
«Согласно данным наших избирательных штабов, „Грузинская мечта“ уверенно побеждает на выборах как на уровне мэров, так и собраний во всех муниципалитетах. Более того, согласно данным наших избирательных штабов, во всех муниципалитетах, в том числе в Тбилиси и других больших городах фиксируется результат выше 70% в пользу „Грузинской мечты“, — сказал Кобахидзе.
