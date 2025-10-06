Высокие ставки повлияли на потенциал роста экономики РФ — Решетников

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высокие ставки сказались на показателях предприятий и напрямую повлияли и на потенциал роста экономики России. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по экономической политике.

«В результате совместных усилий правительства и Банка России наблюдаем постепенное замедление инфляции. Обратная сторона этого процесса — жизнь в условиях высоких ставок. Это уже сказалось на показателях предприятий. Привело к сокращению прибыли, снижению уровня рентабельности, а, следовательно, и будущих инвестиций. То есть, напрямую повлияло и на потенциал роста экономики», — отметил он.