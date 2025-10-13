За ночь над регионами России сбиты 103 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 103 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 12 октября до 07:00 мск 13 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 40 — над территорией Республики Крым, 26 — над территорией Астраханской области, 19 — над акваторией Черного моря, 14 — над территорией Ростовской области, 2 — над акваторией Азовского моря, один — над территорией Белгородской области и один — над территорией Республики Калмыкия», — сообщили в военном ведомстве.