ВС РФ освободили Боровскую Андреевку в Харьковской области и Московское в ДНР

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска за сутки освободили населенные пункты Боровская Андреевка в Харьковской области, а также Московское в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Запад“ активными действиями освободили населенный пункт Боровская Андреевка Харьковской области. Подразделения группировки войск „Центр“ активными наступательными действиями освободили населенный пункт Московское Донецкой Народной Республики», — сказали в военном ведомстве.