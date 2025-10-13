0
НОВОСТИ

ВСУ за сутки потеряли от действий российских подразделений около 1 500 человек

15:00 13.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие ликвидировали порядка 1 500 украинских военнослужащих за минувшие сутки, сообщили в Минобороны России.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 140 человек, от действий группировок «Запад» — свыше 230, «Южная» — свыше 180, «Центр» — до 535, на направлении «Восток» — до 355 и «Днепр» — до 60 военнослужащих.

