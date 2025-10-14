0
НОВОСТИ

Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 560 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ

13:20 14.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки около 1 560 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 195 человек, от действий группировок «Запад» — более 230, «Южная» — свыше 205, «Центр» — до 550, на направлении «Востока» — до 330, «Днепра» — до 50 военнослужащих.

