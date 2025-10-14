Россия примет граждан РФ, которых хочет депортировать Латвия — Слуцкий
14:00 14.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия примет 841 гражданина РФ, которого Латвия хочет депортировать за недостаточный уровень владения латышским языком. Об этом на пленарном заседании заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Латвия установила крайний срок для сдачи экзамена по латышскому языку 13 октября. По его истечении Рига считает законной процедуру депортации граждан РФ, не показавших достаточный уровень владения языком. Уже известно о высылке 841 россиянина на этом основании. Москва подчеркивала, что уже разработала меры для их обустройства на Родине.
«841 человек должен покинуть территорию Латвии. Всех примем, всех обеспечим жильем, работой. Всех великая страна примет достойно, потому что это часть русского мира», — сказал Слуцкий.
