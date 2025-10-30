0
НОВОСТИ

Пять человек задержаны во Франции по делу об ограблении Лувра

12:05 30.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французская полиция в среду задержала пять новых подозреваемых по делу об ограблении Лувра. Об этом сообщило радио RTL со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Все они были задержаны в среду вечером «в разных местах в Парижском регионе». Телеканал LCI в свою очередь сообщал о задержании четырех новых подозреваемых.

В чем именно подозревают задержанных и связаны ли они с двумя подозреваемыми, которым в среду вечером были предъявлены обвинения в непосредственном участии в ограблении музея, не уточняется.

