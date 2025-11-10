Гендиректор Би-би-си ушел в отставку на фоне скандала с фальсификацией речи Трампа

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор британской вещательной корпорации Би-би-си Тим Дэйви ушел в отставку на фоне скандала с фальсификацией выступления президента США Дональда Трампа. Об этом он сам информировал в письме, распространенном на сайте Би-би-си.

«Я хотел сообщить вам, что принял решение покинуть Би-би-си после двадцати лет работы. Это всецело мое собственное решение, и я остаюсь глубоко признательным председателю и совету директоров за их неизменную и единодушную поддержку на протяжении всего моего срока, включая последние дни», — говорится в заявлении Дэйви. Он возглавлял Би-би-си с 2020 года.

«Были допущены ошибки, и как генеральный директор я должен понести полную ответственность за них», — написал он.

Со своей должности ушла также руководитель новостного вещания Би-би-си Дебора Тернесс.

ак сообщила 3 ноября газета The Daily Telegraph, в передаче Panorama, которую Би-би-си выпустила в эфир в октябре прошлого года в преддверии президентских выборов в США, выступление Трампа было смонтировано таким образом, что можно сделать вывод, будто он призывает захватить здание Конгресса, хотя на самом деле он говорил о необходимости выражать гражданскую позицию мирными средствами.

«Мы пойдем к Капитолию, и я буду с вами, и мы будем сражаться. Мы будем сражаться не на шутку, потому что, если вы не будете сражаться изо всех сил, у вас больше не будет страны», — говорит Трамп в ролике, показанном в программе Би-би-си.

В действительности первая часть этой фразы относится к 15-й минуте речи. Она звучала следующим образом: «Мы пойдем к Капитолию, и мы поддержим наших смелых сенаторов и конгрессменов <…>. Я знаю, что все, кто находится здесь, скоро пойдут к зданию Капитолия, чтобы мирно и патриотично сделать так, чтобы их голос был услышан». Вторая часть фразы — о необходимости сражаться не на шутку — была произнесена Трампом спустя 54 минуты.

Как уточняет газета, сразу после смонтированного отрывка Би-би-си показала кадры людей, идущих к зданию Конгресса, из-за чего создается впечатление, будто они следуют призыву политика. На самом деле эти кадры были сняты до того момента, как Трамп начал выступление на многотысячной манифестации сторонников в Вашингтоне.