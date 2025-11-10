США перестали платить рабочим на американских базах в Европе из-за шатдауна — AP

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Частичная приостановка финансирования американского правительства привела к тому, что на военных базах США в Европе федеральные власти перестали оплачивать труд местных работников, передает агентство Associated Press.

По его сведениям, данная ситуация затронула тысячи европейских сотрудников, обслуживающих американские базы. Некоторые страны Европы, в числе которых Германия, взяли на себя выплату зарплат упомянутым рабочим в надежде, что после прекращения шатдауна Вашингтон компенсирует выплаты. В свою очередь несколько европейских стран, в том числе Италия и Португалия, просто оставили работников без зарплаты.