0
0
105
НОВОСТИ

США перестали платить рабочим на американских базах в Европе из-за шатдауна — AP

09:32 10.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Частичная приостановка финансирования американского правительства привела к тому, что на военных базах США в Европе федеральные власти перестали оплачивать труд местных работников, передает агентство Associated Press.

По его сведениям, данная ситуация затронула тысячи европейских сотрудников, обслуживающих американские базы. Некоторые страны Европы, в числе которых Германия, взяли на себя выплату зарплат упомянутым рабочим в надежде, что после прекращения шатдауна Вашингтон компенсирует выплаты. В свою очередь несколько европейских стран, в том числе Италия и Португалия, просто оставили работников без зарплаты.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 10.11.2025
В Мали похитили и казнили молодую девушку-блогера — СМИ
0
69
10:00 10.11.2025
Глава ЕК на COP-30 уклонилась от встречи со Стармером по финансовым требованиям ЕС — FT
0
80
09:20 10.11.2025
Расследование ФРГ диверсий на «Северных потоках» грозит подрывом поддержки Украины — WSJ
0
190
09:05 10.11.2025
Гендиректор Би-би-си ушел в отставку на фоне скандала с фальсификацией речи Трампа
0
203
09:00 10.11.2025
Над регионами России и Черным морем за ночь сбит 71 украинский БПЛА
0
185
20:44 09.11.2025
Премьер Британии не может продолжать летать по миру, когда дома все разваливается – источник The Sunday Times
0
810
18:35 09.11.2025
В США за две недели до Дня благодарения пассажирские авиаперевозки могут сократиться до минимума
0
765
17:10 09.11.2025
Шатдаун в США мог повлиять на задержу поставок оружия в Европу - СМИ
0
891
16:30 09.11.2025
Евродепутат Фабио Де Мази считает Каллас «дипломатической катастрофой»…
0
966
14:20 09.11.2025
Польская армия проводит стрельбы с новыми южнокорейскими танками на полигоне вблизи границы с РФ
0
1049

Возврат к списку