Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не провела встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером на полях 30-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-30) в Бразилии, сославшись на занятость. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Согласно ее информации, британский премьер попросил о встрече, чтобы выразить недовольство требованиями ЕС о выплате Великобританией до 6,5 млрд евро для участия в программе оборонных инвестиций и внесении отдельных взносов в бюджет ЕС. Встреча не состоялась по причинам, связанным с графиком, уточнили при этом в Еврокомиссии.

По словам представителя британского правительства, Лондон намерен принимать только те соглашения, которые «представляют ценность для Великобритании и британской промышленности». В Евросоюзе, как пишет FT, многие страны-члены обеспокоены тем, что участие Великобритании в оборонных инициативах ЕС без ощутимых финансовых обязательств может создать нежелательный прецедент для других стран. Срок подачи заявок на участие в проектах плана SAFE (бывший «Перевооружить ЕС») истекает 30 ноября, отмечает FT.

Еврокомиссия в рамках инициатив по ускоренной милитаризации Европы предложила план SAFE по привлечению 800 млрд евро кредитных средств на военные инвестиции до 2030 года. Наращивание оборонительной способности ЕС объясняет «российской угрозой», несмотря на то что руководство РФ неоднократно опровергало этот тезис.