Литовские фуры смогут покинуть Белоруссию лишь после возобновления движения через границу

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 1,1 тыс. находящихся в Белоруссии литовских грузовых машин смогут покинуть республику только после возобновления движения через границу с Литвой. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Государственного таможенного комитета.

«В целях исключения небезопасных условий на подъездных автодорогах к закрытым литовской стороной пунктам пропуска „Шальчининкай“ и „Мядининкай“ более 1 100 фур на литовской регистрации, которые продолжали ожидать вдоль дорог открытия Литвой границы, размещаются сейчас на белорусской стороне в специально оборудованных местах. Транспортные средства будут находиться на стоянках вблизи пунктов пропуска „Каменный Лог“, „Берестовица“, „Бенякони“, „Котловка“, — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что с 09:00 мск 10 ноября движение литовских грузовиков прекращено в обоих направлениях белорусско-литовской границы. «Если Литва продолжит недружественную политику и не пойдет на встречу литовским перевозчикам, белорусская сторона вправе принять в отношении данных транспортных средств предусмотренные законодательством меры. Фуры смогут покинуть стоянки, но только после полного возобновления литовской стороной движения через белорусско-литовский участок границы», — указали в комитете.