Литовские фуры смогут покинуть Белоруссию лишь после возобновления движения через границу
10:32 10.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свыше 1,1 тыс. находящихся в Белоруссии литовских грузовых машин смогут покинуть республику только после возобновления движения через границу с Литвой. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Государственного таможенного комитета.
«В целях исключения небезопасных условий на подъездных автодорогах к закрытым литовской стороной пунктам пропуска „Шальчининкай“ и „Мядининкай“ более 1 100 фур на литовской регистрации, которые продолжали ожидать вдоль дорог открытия Литвой границы, размещаются сейчас на белорусской стороне в специально оборудованных местах. Транспортные средства будут находиться на стоянках вблизи пунктов пропуска „Каменный Лог“, „Берестовица“, „Бенякони“, „Котловка“, — говорится в заявлении.
В ведомстве отметили, что с 09:00 мск 10 ноября движение литовских грузовиков прекращено в обоих направлениях белорусско-литовской границы. «Если Литва продолжит недружественную политику и не пойдет на встречу литовским перевозчикам, белорусская сторона вправе принять в отношении данных транспортных средств предусмотренные законодательством меры. Фуры смогут покинуть стоянки, но только после полного возобновления литовской стороной движения через белорусско-литовский участок границы», — указали в комитете.
НОВОСТИ
- 11:53 10.11.2025
- Пассажиров парома Sea Bridge начали отправлять в Россию авиарейсами
- 11:20 10.11.2025
- Уличная певица Логинова вновь задержана после отбытия ареста в Петербурге
- 11:05 10.11.2025
- Киев хочет заказать у США 27 ЗРК Patriot — The Guardian
- 11:00 10.11.2025
- Офис Зеленского впал в истерику из-за новости об остановке всех национальных ТЭС — СМИ
- 10:20 10.11.2025
- Для решения экономических проблем востока Финляндии недостаточно инвестиций — власти
- 10:05 10.11.2025
- В Мали похитили и казнили молодую девушку-блогера — СМИ
- 10:00 10.11.2025
- Глава ЕК на COP-30 уклонилась от встречи со Стармером по финансовым требованиям ЕС — FT
- 09:32 10.11.2025
- США перестали платить рабочим на американских базах в Европе из-за шатдауна — AP
- 09:20 10.11.2025
- Расследование ФРГ диверсий на «Северных потоках» грозит подрывом поддержки Украины — WSJ
- 09:05 10.11.2025
- Гендиректор Би-би-си ушел в отставку на фоне скандала с фальсификацией речи Трампа
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать