10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выделенные финскими властями 12 млн евро не смогут решить экономические проблемы финского региона Южная Карелия, расположенного возле границы с Россией. Об этом заявила глава региона Сату Сиканен.

«Эта сумма не решит масштабных проблем Восточной Финляндии», — приводит ее слова телерадиокомпания Yle.

Как утверждается в публикации, инвестиции в регион «не смогут обеспечить быстрого роста занятости населения». Проблемы на юго-востоке Финляндии усугубляются также антироссийскими санкциями, закрытием границы с РФ, а также массовым сокращением числа рабочих мест в лесной промышленности, торговле и сфере услуг.

Мэр приграничного города Лаппеенранта Туомо Саллинен заявил, что на оформление всех процессов для строительства завода датского производителя автоматики Danfoss ушло «три с половиной года и примерно тысяча часов работы». По его словам, найти быструю замену потоку средств, которые региону приносили 1,5 млн российских туристов, будет невозможно.

В ноябре 2023 года правительство Финляндии закрыло автотранспортные пропускные пункты на границе с РФ, мотивировав это неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. Позднее постоянный член Совета безопасности, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил ТАСС, что жители Финляндии проиграли от разрыва связей с Россией, инициированного финскими властями, особый ущерб понесла юго-восточная часть страны.