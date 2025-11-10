Офис Зеленского впал в истерику из-за новости об остановке всех национальных ТЭС — СМИ
11:00 10.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сообщение госкомпании «Центрэнерго» от 8 ноября об остановке всех государственных ТЭС на Украине вызвало «настоящую истерику» в офисе Владимира Зеленского. Об этом пишет местное издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники в политических кругах.
По информации собеседников издания, «руководство компании имело не очень дипломатичный разговор с представителями офиса». После этой беседы изначально «эмоциональный, но по сути правдивый» пост «Центрэнерго» в соцсети был отредактирован, в него внесли стандартные формулировки об идущих восстановительных работах и скорейшей ликвидации последствий.
