0
0
138
НОВОСТИ

Киев хочет заказать у США 27 ЗРК Patriot — The Guardian

11:05 10.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина рассчитывает заказать у американских производителей 27 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом заявил Владимир Зеленский в воскресенье в интервью британской газете The Guardian.

Помимо этого, Зеленский хочет, чтобы европейские страны также предоставили Украине имеющиеся у них системы ПВО. На вопрос о том, достаточно ли страны ЕС и Великобритания делают для поддержки Украины, он заявил, что «этого никогда не бывает достаточно».

Тем не менее, указывает газета, Зеленский отметил, что к вопросу европейского присутствия на Украине следует подходить осторожно, чтобы не потерять «финансовую и военную поддержку со стороны партнеров».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:53 10.11.2025
Пассажиров парома Sea Bridge начали отправлять в Россию авиарейсами
0
1
11:20 10.11.2025
Уличная певица Логинова вновь задержана после отбытия ареста в Петербурге
0
117
11:00 10.11.2025
Офис Зеленского впал в истерику из-за новости об остановке всех национальных ТЭС — СМИ
0
148
10:32 10.11.2025
Литовские фуры смогут покинуть Белоруссию лишь после возобновления движения через границу
0
195
10:20 10.11.2025
Для решения экономических проблем востока Финляндии недостаточно инвестиций — власти
0
180
10:05 10.11.2025
В Мали похитили и казнили молодую девушку-блогера — СМИ
0
281
10:00 10.11.2025
Глава ЕК на COP-30 уклонилась от встречи со Стармером по финансовым требованиям ЕС — FT
0
254
09:32 10.11.2025
США перестали платить рабочим на американских базах в Европе из-за шатдауна — AP
0
274
09:20 10.11.2025
Расследование ФРГ диверсий на «Северных потоках» грозит подрывом поддержки Украины — WSJ
0
314
09:05 10.11.2025
Гендиректор Би-би-си ушел в отставку на фоне скандала с фальсификацией речи Трампа
0
324

Возврат к списку