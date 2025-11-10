Киев хочет заказать у США 27 ЗРК Patriot — The Guardian
11:05 10.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина рассчитывает заказать у американских производителей 27 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом заявил Владимир Зеленский в воскресенье в интервью британской газете The Guardian.
Помимо этого, Зеленский хочет, чтобы европейские страны также предоставили Украине имеющиеся у них системы ПВО. На вопрос о том, достаточно ли страны ЕС и Великобритания делают для поддержки Украины, он заявил, что «этого никогда не бывает достаточно».
Тем не менее, указывает газета, Зеленский отметил, что к вопросу европейского присутствия на Украине следует подходить осторожно, чтобы не потерять «финансовую и военную поддержку со стороны партнеров».
