Уличная певица Логинова вновь задержана после отбытия ареста в Петербурге

11:20 10.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Санкт-Петербурга задержала уличную певицу Диану Логинову, которая исполняла со своей музыкальной группой песни иноагентов, сразу по отбытии второго и третьего арестов, назначенных ей ранее по протоколам о мелком хулиганстве и организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах с нарушением общественного порядка. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Логинову и гитариста ее группы Александра Орлова сегодня доставят в суд в Адмиралтейском районе города для рассмотрения нового протокола по ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Обоим снова грозит административный арест», — рассказал собеседник агентства.

Накануне ТАСС сообщал о том, что Дзержинский суд города зарегистрировал новый протокол на Логинову по статье о дискредитации действий ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Ранее она уже была оштрафована за подобное правонарушение на 30 тыс. рублей Ленинским районным судом Санкт-Петербурга, который признал девушку виновной в исполнении на Сенной площади песни «Ты солдат» иноагента Елизаветы Гырдымовой (творческий псевдоним Монеточка). Еще один протокол о дискредитации армии был составлен на Логинову за публичное исполнение песни иноагента Ивана Алексеева (Noize MC) «Светлая полоса» — дело было направлено на рассмотрение в Куйбышевский суд Петербурга, но 27 октября возвращено в полицию на доработку.

16 октября Дзержинский суд Петербурга назначил Логиновой первые 13 суток ареста за несогласованное выступление у станции метро «Площадь Восстания» вечером 11 октября — тогда, по версии полиции, вокруг музыкантов образовалась толпа в количестве не менее 70 человек, что создало препятствия для движения пешеходов и прохода людей в метро. Сразу по отбытии наказания девушку доставили в отдел, где составили на нее два новых протокола, по обоим из которых суд назначил фигурантке еще по 13 суток ареста. В соответствии с законом сроки наказания отсчитывались параллельно, каждый с момента административного задержания по соответствующему протоколу.

Аналогичным образом уже дважды привлекались к административной ответственности Орлов и барабанщик группы Владислав Леонтьев — оба также отбыли по два административных ареста по ст. 20.2.2 КоАП РФ.

