Уличная певица Логинова вновь задержана после отбытия ареста в Петербурге
11:20 10.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция Санкт-Петербурга задержала уличную певицу Диану Логинову, которая исполняла со своей музыкальной группой песни иноагентов, сразу по отбытии второго и третьего арестов, назначенных ей ранее по протоколам о мелком хулиганстве и организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах с нарушением общественного порядка. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
«Логинову и гитариста ее группы Александра Орлова сегодня доставят в суд в Адмиралтейском районе города для рассмотрения нового протокола по ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка). Обоим снова грозит административный арест», — рассказал собеседник агентства.
Накануне ТАСС сообщал о том, что Дзержинский суд города зарегистрировал новый протокол на Логинову по статье о дискредитации действий ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Ранее она уже была оштрафована за подобное правонарушение на 30 тыс. рублей Ленинским районным судом Санкт-Петербурга, который признал девушку виновной в исполнении на Сенной площади песни «Ты солдат» иноагента Елизаветы Гырдымовой (творческий псевдоним Монеточка). Еще один протокол о дискредитации армии был составлен на Логинову за публичное исполнение песни иноагента Ивана Алексеева (Noize MC) «Светлая полоса» — дело было направлено на рассмотрение в Куйбышевский суд Петербурга, но 27 октября возвращено в полицию на доработку.
16 октября Дзержинский суд Петербурга назначил Логиновой первые 13 суток ареста за несогласованное выступление у станции метро «Площадь Восстания» вечером 11 октября — тогда, по версии полиции, вокруг музыкантов образовалась толпа в количестве не менее 70 человек, что создало препятствия для движения пешеходов и прохода людей в метро. Сразу по отбытии наказания девушку доставили в отдел, где составили на нее два новых протокола, по обоим из которых суд назначил фигурантке еще по 13 суток ареста. В соответствии с законом сроки наказания отсчитывались параллельно, каждый с момента административного задержания по соответствующему протоколу.
Аналогичным образом уже дважды привлекались к административной ответственности Орлов и барабанщик группы Владислав Леонтьев — оба также отбыли по два административных ареста по ст. 20.2.2 КоАП РФ.
НОВОСТИ
- 11:53 10.11.2025
- Пассажиров парома Sea Bridge начали отправлять в Россию авиарейсами
- 11:05 10.11.2025
- Киев хочет заказать у США 27 ЗРК Patriot — The Guardian
- 11:00 10.11.2025
- Офис Зеленского впал в истерику из-за новости об остановке всех национальных ТЭС — СМИ
- 10:32 10.11.2025
- Литовские фуры смогут покинуть Белоруссию лишь после возобновления движения через границу
- 10:20 10.11.2025
- Для решения экономических проблем востока Финляндии недостаточно инвестиций — власти
- 10:05 10.11.2025
- В Мали похитили и казнили молодую девушку-блогера — СМИ
- 10:00 10.11.2025
- Глава ЕК на COP-30 уклонилась от встречи со Стармером по финансовым требованиям ЕС — FT
- 09:32 10.11.2025
- США перестали платить рабочим на американских базах в Европе из-за шатдауна — AP
- 09:20 10.11.2025
- Расследование ФРГ диверсий на «Северных потоках» грозит подрывом поддержки Украины — WSJ
- 09:05 10.11.2025
- Гендиректор Би-би-си ушел в отставку на фоне скандала с фальсификацией речи Трампа
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать