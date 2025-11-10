Пассажиров парома Sea Bridge начали отправлять в Россию авиарейсами

11:53 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания-оператор парома Sea Bridge, который вернулся в Трабзон после невозможности высадить пассажиров в Сочи, начала отправку россиян домой авиарейсами. Об этом заявил ТАСС генеральный директор компании «СВС шиппинг» — организатора данного маршрута, Сергей Туркменян.

″Их отправляют на родину по мере приобретения билетов″, — сказал Туркменян.

Паром Seabridge вышел в первый с 2011 года рейс из турецкого Трабзона в Сочи вечером 5 ноября. Утром 6 ноября он встал на рейд российского порта, ожидая согласования на заход в него. На его борту 20 пассажиров: 2 гражданина Турции и 18 — РФ. Судно было возвращено из-за проблем с безопасностью. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что организовать необходимые процедуры в порту Сочи пока невозможно: приоритетной задачей является обеспечение безопасности тех, кто приезжает на отдых.