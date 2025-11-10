0
0
21
НОВОСТИ

Пассажиров парома Sea Bridge начали отправлять в Россию авиарейсами

11:53 10.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания-оператор парома Sea Bridge, который вернулся в Трабзон после невозможности высадить пассажиров в Сочи, начала отправку россиян домой авиарейсами. Об этом заявил ТАСС генеральный директор компании «СВС шиппинг» — организатора данного маршрута, Сергей Туркменян.

″Их отправляют на родину по мере приобретения билетов″, — сказал Туркменян.

Паром Seabridge вышел в первый с 2011 года рейс из турецкого Трабзона в Сочи вечером 5 ноября. Утром 6 ноября он встал на рейд российского порта, ожидая согласования на заход в него. На его борту 20 пассажиров: 2 гражданина Турции и 18 — РФ. Судно было возвращено из-за проблем с безопасностью. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что организовать необходимые процедуры в порту Сочи пока невозможно: приоритетной задачей является обеспечение безопасности тех, кто приезжает на отдых.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:00 10.11.2025
Оборонное соглашение США и Саудовской Аравии может ограничить партнерство с КНР — Reuters
0
13
11:20 10.11.2025
Уличная певица Логинова вновь задержана после отбытия ареста в Петербурге
0
129
11:05 10.11.2025
Киев хочет заказать у США 27 ЗРК Patriot — The Guardian
0
145
11:00 10.11.2025
Офис Зеленского впал в истерику из-за новости об остановке всех национальных ТЭС — СМИ
0
160
10:32 10.11.2025
Литовские фуры смогут покинуть Белоруссию лишь после возобновления движения через границу
0
204
10:20 10.11.2025
Для решения экономических проблем востока Финляндии недостаточно инвестиций — власти
0
186
10:05 10.11.2025
В Мали похитили и казнили молодую девушку-блогера — СМИ
0
287
10:00 10.11.2025
Глава ЕК на COP-30 уклонилась от встречи со Стармером по финансовым требованиям ЕС — FT
0
261
09:32 10.11.2025
США перестали платить рабочим на американских базах в Европе из-за шатдауна — AP
0
277
09:20 10.11.2025
Расследование ФРГ диверсий на «Северных потоках» грозит подрывом поддержки Украины — WSJ
0
317

Возврат к списку