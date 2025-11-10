0
0
224
НОВОСТИ

Суд в Балашихе закрыл процесс по уголовному делу о хищении 317 млн руб. у Ларисы Долиной

12:08 10.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Балашихинский городской суд Московской области с пятого раза приступил к слушанию уголовного дела о мошенничестве на 317 миллионов рублей с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной. Как сообщает корреспондент ТАСС, судебный процесс по просьбе потерпевших будет проходить в закрытом от СМИ и слушателей режиме.

На скамье подсудимых четверо фигурантов: сотрудница одной из столичных библиотек Анжела Цырульникова, ранее судимые уроженец Казани Артур Каменецкий и житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев, а также 21-летний житель Тольятти Андрей Основа.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:35 10.11.2025
Чемпионат мира по самбо в Киргизии собрал спортсменов из 70 стран
0
0
13:32 10.11.2025
ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 225 военнослужащих
0
17
13:20 10.11.2025
Песков назвал глубоким заблуждением веру Киева в способность выиграть на поле боя
0
52
13:05 10.11.2025
ВС РФ освободили Сладкое и Новое в Запорожской области
0
65
13:00 10.11.2025
Казахстан — особо привилегированный партнер РФ, отметил Песков
0
63
12:40 10.11.2025
Сбер утвердил программу энергосбережения до 2030 года
0
128
12:33 10.11.2025
Песков призвал не обращать внимание на вбросы о «пропаже» Лаврова
0
123
12:25 10.11.2025
В 87% российских компаний уже сформирована команда по цифровизации
0
159
12:20 10.11.2025
На Украине графики отключения света будут применяться полные сутки
0
185
12:00 10.11.2025
Оборонное соглашение США и Саудовской Аравии может ограничить партнерство с КНР — Reuters
0
215

Возврат к списку