Суд в Балашихе закрыл процесс по уголовному делу о хищении 317 млн руб. у Ларисы Долиной

12:08 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Балашихинский городской суд Московской области с пятого раза приступил к слушанию уголовного дела о мошенничестве на 317 миллионов рублей с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной. Как сообщает корреспондент ТАСС, судебный процесс по просьбе потерпевших будет проходить в закрытом от СМИ и слушателей режиме.

На скамье подсудимых четверо фигурантов: сотрудница одной из столичных библиотек Анжела Цырульникова, ранее судимые уроженец Казани Артур Каменецкий и житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев, а также 21-летний житель Тольятти Андрей Основа.