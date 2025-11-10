На Украине графики отключения света будут применяться полные сутки
12:20 10.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Графики отключения света вновь вводятся в большинстве регионов Украины, они будут действовать в течение всех суток. Об этом сообщили в Минэнерго страны.
«Сегодня графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса используются с 00:00 до 23:59 в большинстве регионов Украины», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Там добавили, что в ночь на 10 ноября были повреждены несколько энергетических объектов в ряде регионов страны.
Как уточнили в компании «Укрэнерго», отключения будут вводиться в объеме двух-четырех очередей, что значит, что света не будет от 8 до более чем 12 часов в сутки.
8 ноября на Украине вновь сообщили о массовых повреждениях объектов энергетической инфраструктуры, были введены экстренные и аварийные отключения света. После стало известно, что остановлены обе ТЭС госкомпании «Центрэнерго» — Змиевская в Харьковской области и Трипольская в Киевской. Также серьезные повреждения получили Приднепровская ТЭС холдинга ДИЭК в Днепропетровской области и Кременчугская ГЭС.
В Минобороны России сообщили, что ВС РФ в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам России нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК и объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу.
НОВОСТИ
- 13:35 10.11.2025
- Чемпионат мира по самбо в Киргизии собрал спортсменов из 70 стран
- 13:32 10.11.2025
- ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 225 военнослужащих
- 13:20 10.11.2025
- Песков назвал глубоким заблуждением веру Киева в способность выиграть на поле боя
- 13:05 10.11.2025
- ВС РФ освободили Сладкое и Новое в Запорожской области
- 13:00 10.11.2025
- Казахстан — особо привилегированный партнер РФ, отметил Песков
- 12:40 10.11.2025
- Сбер утвердил программу энергосбережения до 2030 года
- 12:33 10.11.2025
- Песков призвал не обращать внимание на вбросы о «пропаже» Лаврова
- 12:25 10.11.2025
- В 87% российских компаний уже сформирована команда по цифровизации
- 12:08 10.11.2025
- Суд в Балашихе закрыл процесс по уголовному делу о хищении 317 млн руб. у Ларисы Долиной
- 12:00 10.11.2025
- Оборонное соглашение США и Саудовской Аравии может ограничить партнерство с КНР — Reuters
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать