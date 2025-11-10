На Украине графики отключения света будут применяться полные сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Графики отключения света вновь вводятся в большинстве регионов Украины, они будут действовать в течение всех суток. Об этом сообщили в Минэнерго страны.

«Сегодня графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса используются с 00:00 до 23:59 в большинстве регионов Украины», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Там добавили, что в ночь на 10 ноября были повреждены несколько энергетических объектов в ряде регионов страны.

Как уточнили в компании «Укрэнерго», отключения будут вводиться в объеме двух-четырех очередей, что значит, что света не будет от 8 до более чем 12 часов в сутки.

8 ноября на Украине вновь сообщили о массовых повреждениях объектов энергетической инфраструктуры, были введены экстренные и аварийные отключения света. После стало известно, что остановлены обе ТЭС госкомпании «Центрэнерго» — Змиевская в Харьковской области и Трипольская в Киевской. Также серьезные повреждения получили Приднепровская ТЭС холдинга ДИЭК в Днепропетровской области и Кременчугская ГЭС.

В Минобороны России сообщили, что ВС РФ в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам России нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК и объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу.