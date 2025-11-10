Чемпионат мира по самбо в Киргизии собрал спортсменов из 70 стран
13:35 10.11.2025
Подпись
Соревнования в Бишкеке продемонстрировали, что уровень конкуренции среди спортсменов остается крайне высоким. Например, впервые в истории золотую медаль завоевал представитель Ирана, а серебряную - самбистка из Венесуэлы. Команда России традиционно показала высокие результаты, заняв первое место в общем зачете чемпионата. Российские атлеты завоевали 21 золотую, две серебряные и пять бронзовых медалей. На втором месте в общекомандном зачете оказался Казахстан, на третьем - Киргизия.
Подпись
