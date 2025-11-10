0
Чемпионат мира по самбо в Киргизии собрал спортсменов из 70 стран

13:35 10.11.2025

В столице Киргизии городе Бишкек, при поддержке «Роснефти» прошел Чемпионат мира по самбо, на который приехали 466 спортсменов из 70 государств. В ходе масштабного турнира сильнейшие спортсмены со всего мира соревновались в 31 весовой категории по спортивному и боевому самбо, также в соревнованиях принимали участие незрячие самбисты. Прямую трансляцию поединков болельщики могли увидеть на сайте Международной федерации самбо (МФС).

Соревнования в Бишкеке продемонстрировали, что уровень конкуренции среди спортсменов остается крайне высоким. Например, впервые в истории золотую медаль завоевал представитель Ирана, а серебряную - самбистка из Венесуэлы. Команда России традиционно показала высокие результаты, заняв первое место в общем зачете чемпионата. Российские атлеты завоевали 21 золотую, две серебряные и пять бронзовых медалей. На втором месте в общекомандном зачете оказался Казахстан, на третьем - Киргизия.

Напомним, «Роснефть» с 2013 года выступает генеральным спонсором Международной федерации самбо. Поддержка компании позволила МФС провести множество масштабных турниров в разных странах. Также нефтяники строят в российских регионах многофункциональные спортивные комплексы и площадки, ледовые арены, проводят крупные и локальные спортивные состязания по разным дисциплинам для детей и взрослых.

