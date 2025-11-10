Сбер утвердил программу энергосбережения до 2030 года

12:40

Сбер утвердил Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности компании на период 2026-2030 гг. Документ отражает цели и задачи банка по сокращению потребления энергетических ресурсов, устанавливает целевые показатели энергоэффективности и снижения выбросов парниковых газов, а также другие цифровые индексы и метрики повестки.

Сбер комплексно подходит к снижению негативного воздействия на окружающую среду, принимаемые меры нацелены в том числе на ресурсосбережение. Для достижения энергоэффективности и энергосбережения Программой в том числе предусмотрены следующие ключевые задачи и принципы:

– применение инновационных технологий и контроль потребления ресурсов на основе внедрения современных методов управления и информационно-аналитических систем;

– развитие зелёных технологий, в том числе искусственного интеллекта для повышения эффективности прогнозирования, анализа и управления потребляемыми ресурсами;

– оснащение объектов банка автоматизированным учетом электрической энергии, тепловой энергии, воды, природного газа.

Кроме того, банк сохраняет цель по достижению углеродной нейтральности по Охватам 1 и 2 к 2030 году и планирует реализацию климатических проектов.

«Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности банка ― документ, позволяющий продолжить системный подход в управлении использованием энергии, – отметил Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка. – Мы считаем, что недостаточно просто осуществить насыщение объектов банка современным энергетически эффективным оборудованием. Нужна системная работа по оценке и обеспечению оптимальных с энергетической точки зрения режимов работы инженерных систем, в которые в том числе интегрированы модели искусственного интеллекта, нужен процессный подход к энергетическому менеджменту с выверенной ролевой моделью и оперативной оценкой по динамическим метрикам и показателям. По нашим расчетам именно такой синергетический подход даёт качественный прирост эффективности потребления энергоресурсов и вносит ощутимый как экологический, так и экономический эффект для банка, партнёров и клиентов».

Особое внимание в Программе уделено развитию системы энергетического менеджмента, процессному подходу к повышению эффективности потребления энергетических ресурсов объектами банка при выполнении технологических процессов.

Реализация этого подхода осуществляется благодаря широкому применению моделей искусственного интеллекта, включая AI-агенты, а также цифровизации объектов и их интеграции в масштабную систему мониторинга и управления недвижимости «Андромеда».

Программно-аппаратный комплекс в режиме реального времени обеспечивает диспетчеризацию на объектах и помогает оптимизировать потребление энергоресурсов. Цифровое решение масштабировано в новом смарт-районе Москвы – СберСити. Программно-аппаратный комплекс в том числе внедрен для мониторинга инженерных систем жизнеобеспечения зданий штаб-квартиры Сбера. Всего дистанционный контроль с его помощью осуществляется на более чем на 8 тысячах различных объектах недвижимости.

В рамках проектов устойчивого развития Сбер внедряет зелёные технологии как в своей деятельности, так и способствует их развитию на отечественном рынке. Решения, которые уже сегодня помогают собирать данные по потреблению, осуществлять мониторинг и управлять работой инженерных систем на объектах банка, уже позволили достичь на текущий момент снижения на 15% по натуральному балансу потребления энергии относительно 2019 года.

Совокупный экономический эффект по программе составит более 11 млрд рублей, технологический эффект ― снижение потребления на 336 млн кВтч, ESG-эффект ― сокращение выбросов парниковых газов на более 117,6 тыс. тонн СО2.