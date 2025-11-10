Сбер утвердил программу энергосбережения до 2030 года
12:40 10.11.2025
Сбер утвердил Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности компании на период 2026-2030 гг. Документ отражает цели и задачи банка по сокращению потребления энергетических ресурсов, устанавливает целевые показатели энергоэффективности и снижения выбросов парниковых газов, а также другие цифровые индексы и метрики повестки.
Сбер комплексно подходит к снижению негативного воздействия на окружающую среду, принимаемые меры нацелены в том числе на ресурсосбережение. Для достижения энергоэффективности и энергосбережения Программой в том числе предусмотрены следующие ключевые задачи и принципы:
– применение инновационных технологий и контроль потребления ресурсов на основе внедрения современных методов управления и информационно-аналитических систем;
– развитие зелёных технологий, в том числе искусственного интеллекта для повышения эффективности прогнозирования, анализа и управления потребляемыми ресурсами;
– оснащение объектов банка автоматизированным учетом электрической энергии, тепловой энергии, воды, природного газа.
Кроме того, банк сохраняет цель по достижению углеродной нейтральности по Охватам 1 и 2 к 2030 году и планирует реализацию климатических проектов.
«Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности банка ― документ, позволяющий продолжить системный подход в управлении использованием энергии, – отметил Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка. – Мы считаем, что недостаточно просто осуществить насыщение объектов банка современным энергетически эффективным оборудованием. Нужна системная работа по оценке и обеспечению оптимальных с энергетической точки зрения режимов работы инженерных систем, в которые в том числе интегрированы модели искусственного интеллекта, нужен процессный подход к энергетическому менеджменту с выверенной ролевой моделью и оперативной оценкой по динамическим метрикам и показателям. По нашим расчетам именно такой синергетический подход даёт качественный прирост эффективности потребления энергоресурсов и вносит ощутимый как экологический, так и экономический эффект для банка, партнёров и клиентов».
Особое внимание в Программе уделено развитию системы энергетического менеджмента, процессному подходу к повышению эффективности потребления энергетических ресурсов объектами банка при выполнении технологических процессов.
Реализация этого подхода осуществляется благодаря широкому применению моделей искусственного интеллекта, включая AI-агенты, а также цифровизации объектов и их интеграции в масштабную систему мониторинга и управления недвижимости «Андромеда».
Программно-аппаратный комплекс в режиме реального времени обеспечивает диспетчеризацию на объектах и помогает оптимизировать потребление энергоресурсов. Цифровое решение масштабировано в новом смарт-районе Москвы – СберСити. Программно-аппаратный комплекс в том числе внедрен для мониторинга инженерных систем жизнеобеспечения зданий штаб-квартиры Сбера. Всего дистанционный контроль с его помощью осуществляется на более чем на 8 тысячах различных объектах недвижимости.
В рамках проектов устойчивого развития Сбер внедряет зелёные технологии как в своей деятельности, так и способствует их развитию на отечественном рынке. Решения, которые уже сегодня помогают собирать данные по потреблению, осуществлять мониторинг и управлять работой инженерных систем на объектах банка, уже позволили достичь на текущий момент снижения на 15% по натуральному балансу потребления энергии относительно 2019 года.
Совокупный экономический эффект по программе составит более 11 млрд рублей, технологический эффект ― снижение потребления на 336 млн кВтч, ESG-эффект ― сокращение выбросов парниковых газов на более 117,6 тыс. тонн СО2.
Новости
- 13:35 10.11.2025
- Чемпионат мира по самбо в Киргизии собрал спортсменов из 70 стран
- 13:32 10.11.2025
- ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 225 военнослужащих
- 13:20 10.11.2025
- Песков назвал глубоким заблуждением веру Киева в способность выиграть на поле боя
- 13:05 10.11.2025
- ВС РФ освободили Сладкое и Новое в Запорожской области
- 13:00 10.11.2025
- Казахстан — особо привилегированный партнер РФ, отметил Песков
- 12:33 10.11.2025
- Песков призвал не обращать внимание на вбросы о «пропаже» Лаврова
- 12:25 10.11.2025
- В 87% российских компаний уже сформирована команда по цифровизации
- 12:20 10.11.2025
- На Украине графики отключения света будут применяться полные сутки
- 12:08 10.11.2025
- Суд в Балашихе закрыл процесс по уголовному делу о хищении 317 млн руб. у Ларисы Долиной
- 12:00 10.11.2025
- Оборонное соглашение США и Саудовской Аравии может ограничить партнерство с КНР — Reuters
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать