Аш-Шараа договорился с Трампом продолжить реализацию соглашения с курдами — МИД Сирии
09:20 11.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа и американский лидер Дональд Трамп в ходе переговоров в Белом доме условились продолжить выполнение соглашения между курдами и сирийским правительством, которое было подписано 10 марта и предусматривает включение курдских бойцов в состав вооруженных сил республики. Об этом сообщил МИД, подчиняющийся переходному правительству Сирии.
«В ходе консультаций стороны договорились продолжить реализацию соглашения от 10 марта, включая интеграцию „Сил демократической Сирии“ (курдская коалиция — прим. ТАСС) в ряды сирийской арабской армии в рамках процесса объединения институтов и укрепления национальной безопасности», — подчеркивается в заявлении.
