Объекты гражданской инфраструктуры повреждены в Саратовской области из-за атаки БПЛА
09:32 11.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Повреждения объектов гражданской инфраструктуры из-за атаки БПЛА зафиксированы в Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.
«В результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры», — написал он.
Глава региона подчеркнул, что на месте работают все оперативные службы.
