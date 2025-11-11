0
НОВОСТИ

Объекты гражданской инфраструктуры повреждены в Саратовской области из-за атаки БПЛА

09:32 11.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Повреждения объектов гражданской инфраструктуры из-за атаки БПЛА зафиксированы в Саратовской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

«В результате атаки БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры», — написал он.

Глава региона подчеркнул, что на месте работают все оперативные службы.

