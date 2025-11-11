В Казахстане русский язык пользуется особым признанием и поддержкой — Токаев
10:00 11.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что русский язык в республике пользуется особым признанием и поддержкой.
«Всегда считал, что языковое многообразие — наше уникальное преимущество. В Казахстане мирно сосуществуют и взаимно обогащают друг друга десятки культур. Особым признанием и поддержкой пользуется у нас русский язык, который является неотъемлемым элементом социально-политической, научно-образовательной и духовной жизни общества», — говорится в статье Токаева «Вечная дружба — путеводная звезда для наших народов», опубликованной в «Российской газете».
