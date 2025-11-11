Украина с 2022 года потеряла порядка 70% мощностей генерации электроэнергии

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина с февраля 2022 года потеряла 39-41 ГВт мощностей в своей энергосистеме из примерно 56 ГВт (то есть около 70%), а остающихся 15-17 ГВт недостаточно для обеспечения потребностей населения и промышленности зимой. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных правительства страны.

Необходимая мощность для обеспечения потребностей населения и промышленности составляет 16-18 ГВт (с пиковыми значениями в 18 ГВт в зимние месяцы). При этом Украина может рассчитывать на 2-2,5 ГВт мощности за счет импорта электроэнергии из Евросоюза, однако дальнейшее увеличение объемов ограничено возможностями энергосистемы страны.

Оценки доступных мощностей не учитывают последствий повреждения на электростанциях осенью 2025 года. При этом только серия взрывов в ночь с 7 на 8 ноября привела к прекращению генерации на Трипольской и Змиёвской ТЭС и потере не менее 1 ГВт мощности.