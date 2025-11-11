0
0
49
НОВОСТИ

ЕК создаст разведывательный орган под руководством фон дер Ляйен — FT

10:20 11.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) создаст новый разведывательный орган для большей эффективности использования данных, собираемых национальными разведками. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Неназванный представитель ЕК сообщил FT, что Комиссия «изучает пути укрепления своих возможностей в области безопасности и разведки». Он добавил, что «в рамках этого подхода рассматривается вопрос о создании специального органа».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 11.11.2025
Половина британцев считают Би-би-си политически предвзятым вещателем — опрос
0
79
10:05 11.11.2025
Украина с 2022 года потеряла порядка 70% мощностей генерации электроэнергии
0
130
10:02 11.11.2025
Сбер выпустил ИИ-приложение для владельцев iOS-устройств
0
118
10:00 11.11.2025
В Казахстане русский язык пользуется особым признанием и поддержкой — Токаев
0
143
09:32 11.11.2025
Объекты гражданской инфраструктуры повреждены в Саратовской области из-за атаки БПЛА
0
181
09:20 11.11.2025
Аш-Шараа договорился с Трампом продолжить реализацию соглашения с курдами — МИД Сирии
0
194
09:05 11.11.2025
ФСБ сорвала операцию Киева по угону МиГ-31 с «Кинжалом» для провокации против базы НАТО
0
259
09:00 11.11.2025
Над регионами России за ночь сбили 37 украинских БПЛА
0
227
22:40 10.11.2025
США приостановили антисирийские санкции, оставив в силе запрет на транзакции с РФ и Ираном
0
764
22:00 10.11.2025
Операторы связи запустили период охлаждения для сим-карт
0
739

Возврат к списку