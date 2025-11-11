ЕК создаст разведывательный орган под руководством фон дер Ляйен — FT

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) создаст новый разведывательный орган для большей эффективности использования данных, собираемых национальными разведками. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Неназванный представитель ЕК сообщил FT, что Комиссия «изучает пути укрепления своих возможностей в области безопасности и разведки». Он добавил, что «в рамках этого подхода рассматривается вопрос о создании специального органа».