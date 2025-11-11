0
Сбер выпустил ИИ-приложение для владельцев iOS-устройств

10:02 11.11.2025

Нейросетью ГигаЧат от Сбера теперь могут пользоваться владельцы iOS-устройств с помощью удобного приложения «G8AI». Оно работает без VPN и не требует сложных настроек. В банке рекомендуют как можно быстрее скачать приложение, пока его не удалили из магазина приложений.

ГигаЧат – это бесплатная нейросеть от Сбера, которая ищет и структурирует информацию, анализирует файлы, переводит тексты и генерирует различный контент высокого качества: тексты, картинки, видео и даже музыку. Также ГигаЧат поможет в создании презентаций. Нейросеть подготовит материал, сформирует емкие тезисы, выстроит структуру презентации и распределит контент по слайдам, а также сгенерирует уникальные иллюстрации.

Особого внимания заслуживает возможность «позвонить» нейросети и пообщаться с ней голосом, как с живым человеком. Функция позволяет не просто формулировать запросы, а вести полноценный разговор — обсуждать задачи, отрепетировать публичное выступление или просто поболтать на интересные темы. Можно выбрать женский или мужской голос, перебивать модель в процессе диалога, а также получить текстовую транскрипцию разговора по его окончании.

Также пользователям доступе режим рассуждений (reasoning), который разбивает сложные задачи на понятные этапы. Модель подробно объясняет ход своих мыслей, как если бы это делал человек. Еще одна функция, пересказ видео, сообщает ключевые идеи и выводы из любого ролика с Rutube или VK. А опция «Глубокое исследование» анализирует множество интернет-источников и формирует развернутый экспертный ответ.

С тем же функционалом ГигаЧат доступен в приложении на Android и веб-версии. История чата синхронизируется: можно начать общение на ноутбуке, а продолжить на смартфоне, не теряя контекста. ИИ-помощником можно пользоваться в телеграм-боте, соцсетях («ВКонтакте» и «Одноклассники») и мессенджере MAX.

Инструкции, примеры, обзоры промптов для генерации текста, изображений, работы с кодом с помощью нейросети ГигаЧат доступны в базе знаний.

