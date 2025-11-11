ВКС России ударили по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР МО и аэродрому с F-16

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВКС России нанесли гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» удары по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в Киевской области и аэродрому Староконстантинов, где размещены самолеты F-16, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Как ответ на провокацию с 9 на 10 ноября ударом ВКС России с использованием гиперзвуковых ракет „Кинжал“ поражен Главный центр радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в г. Бровары Киевской области и аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, где дислоцированы пресловутые F-16», — сообщили в ЦОС.