0
0
196
НОВОСТИ

ВКС России ударили по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР МО и аэродрому с F-16

11:00 11.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВКС России нанесли гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» удары по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в Киевской области и аэродрому Староконстантинов, где размещены самолеты F-16, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Как ответ на провокацию с 9 на 10 ноября ударом ВКС России с использованием гиперзвуковых ракет „Кинжал“ поражен Главный центр радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины в г. Бровары Киевской области и аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области, где дислоцированы пресловутые F-16», — сообщили в ЦОС.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 11.11.2025
Каждый третий ребенок в Молдавии растет в условиях бедности — статистика
0
18
12:05 11.11.2025
Россиянка погибла в ДТП в Египте — местные власти
0
66
12:00 11.11.2025
Украина не получала от США деньги в 2025 году
0
77
11:32 11.11.2025
Каллас должна вернуться в школу из-за отсутствия знаний о Второй мировой — эксперт КНР
0
144
11:22 11.11.2025
Клиенты Сбера получат 855 миллионов бонусов Спасибо на Зеленый день
0
136
11:20 11.11.2025
27 россиян пострадали в ДТП в Египте - СМИ
0
148
11:05 11.11.2025
Трамп допустил, что Франция относится к США ничем не лучше, чем Китай
0
189
10:32 11.11.2025
Половина британцев считают Би-би-си политически предвзятым вещателем — опрос
0
224
10:20 11.11.2025
ЕК создаст разведывательный орган под руководством фон дер Ляйен — FT
0
236
10:05 11.11.2025
Украина с 2022 года потеряла порядка 70% мощностей генерации электроэнергии
0
240

Возврат к списку