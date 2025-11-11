0
НОВОСТИ

27 россиян пострадали в ДТП в Египте - СМИ

11:20 11.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

27 россиян пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика в Египте. Об этом сообщил египетский портал Al-Masry al-Youm.

По его информации, всего в ДТП пострадали 39 человек. Два человека, включая водителя, погибли.

