Клиенты Сбера получат 855 миллионов бонусов Спасибо на Зеленый день
11:22 11.11.2025
В Зеленый день, который приурочен ко дню рождения Сбербанка и пройдет 12 ноября, банк удвоит количество бонусов с каждой покупки в категориях, которые клиенты подключили в программе лояльности.
С подпиской СберПрайм Зеленый день продлится 12, 13 и 14 ноября. Прогнозируется, что общее количество бонусов Спасибо, которые банк начислит за покупки в эти три дня, составит 855 млн — это рекорд как для Сбера, так и для всего рынка. Таким образом, клиенты банка получат эквивалент 855 млн рублей — их можно будет потратить на ежедневные расходы и покупки у партнеров банка, а можно копить на что-то крупное, например, на бытовую технику и даже автомобиль. Кроме того, бонусы можно перевести на благотворительность.
Среди самых популярных в ноябре оказались: на все покупки, аптеки, одежда и обувь, транспорт и товары для дома — их россияне выбирали чаще всего. Также в числе популярных — здоровье, АЗС, супермаркеты, косметика и парфюмерия и др.
Чтобы получить кешбэк в эти дни, достаточно оплатить покупку на общую сумму от 1000 рублей в день (по детским СберКартам — от 100 рублей) любым способом: привычной картой, SberPay или ставшими популярными — улыбкой и Вжух.
Предложения на Зеленый день подготовили и партнеры банка — они собраны в разделе «Для жизни» в приложении СберБанк Онлайн.
НОВОСТИ
- 12:20 11.11.2025
- Каждый третий ребенок в Молдавии растет в условиях бедности — статистика
- 12:05 11.11.2025
- Россиянка погибла в ДТП в Египте — местные власти
- 12:00 11.11.2025
- Украина не получала от США деньги в 2025 году
- 11:32 11.11.2025
- Каллас должна вернуться в школу из-за отсутствия знаний о Второй мировой — эксперт КНР
- 11:20 11.11.2025
- 27 россиян пострадали в ДТП в Египте - СМИ
- 11:05 11.11.2025
- Трамп допустил, что Франция относится к США ничем не лучше, чем Китай
- 11:00 11.11.2025
- ВКС России ударили по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР МО и аэродрому с F-16
- 10:32 11.11.2025
- Половина британцев считают Би-би-си политически предвзятым вещателем — опрос
- 10:20 11.11.2025
- ЕК создаст разведывательный орган под руководством фон дер Ляйен — FT
- 10:05 11.11.2025
- Украина с 2022 года потеряла порядка 70% мощностей генерации электроэнергии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать