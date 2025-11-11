0
Клиенты Сбера получат 855 миллионов бонусов Спасибо на Зеленый день

11:22 11.11.2025

В Зеленый день, который приурочен ко дню рождения Сбербанка и пройдет 12 ноября, банк удвоит количество бонусов с каждой покупки в категориях, которые клиенты подключили в программе лояльности.

С подпиской СберПрайм Зеленый день продлится 12, 13 и 14 ноября. Прогнозируется, что общее количество бонусов Спасибо, которые банк начислит за покупки в эти три дня, составит 855 млн — это рекорд как для Сбера, так и для всего рынка. Таким образом, клиенты банка получат эквивалент 855 млн рублей — их можно будет потратить на ежедневные расходы и покупки у партнеров банка, а можно копить на что-то крупное, например, на бытовую технику и даже автомобиль. Кроме того, бонусы можно перевести на благотворительность.

Среди самых популярных в ноябре оказались: на все покупки, аптеки, одежда и обувь, транспорт и товары для дома — их россияне выбирали чаще всего. Также в числе популярных — здоровье, АЗС, супермаркеты, косметика и парфюмерия и др.

Чтобы получить кешбэк в эти дни, достаточно оплатить покупку на общую сумму от 1000 рублей в день (по детским СберКартам — от 100 рублей) любым способом: привычной картой, SberPay или ставшими популярными — улыбкой и Вжух.

Предложения на Зеленый день подготовили и партнеры банка — они собраны в разделе «Для жизни» в приложении СберБанк Онлайн.

