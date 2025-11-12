За ночь над регионами РФ сбили 22 украинских БПЛА
09:00 12.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами РФ, в том числе Московским, 22 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 11 ноября до 07:00 мск 12 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата: восемь БПЛА — над территорией Ростовской области, четыре БПЛА — над территорией Ставропольского края, три БПЛА — над территорией Орловской области, три БПЛА — над территорией Брянской области, два БПЛА — над территорией Тульской области, один БПЛА — над территорией Калужской области и один БПЛА — над территорией Московского региона», — сказали там.
