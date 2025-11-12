Магнитная буря планетарного масштаба обрушилась на Землю — РАН
09:05 12.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Очень сильная магнитная буря», вызванная приходом облака плазмы и почти достигшая высшего уровня, фиксируется на Земле 12 ноября, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.
«Очень сильная магнитная буря планетарного масштаба, почти достигшая высшего уровня G5, регистрируется в данный момент средствами контроля геомагнитной обстановки в связи с приходом к Земле первого из трех плазменных облаков, ожидающихся в течение сегодняшних суток на фоне экстремального роста вспышечной активности последних дней. Текущий уровень события составляет G4.66 и не достает до высшего значение всего одной трети балла», — говорится в сообщении.
Отмечается, что геомагнитная ситуация «выглядит необъяснимо отличающейся от прогноза». Уточняется, что к Земле ночью должен был прийти только первый и самый слабый плазменный выброс, вызвав слабые бури уровня G1-G2, а основной пик воздействия прогнозировался в середине суток.
«В настоящий момент сохраняется надежда, что на наблюдающемся экстремальном уровне находятся параметры лишь фронтальных структур плазмы, и далее интенсивность воздействия на Землю хоть немного снизится», — уточняется в сообщении.
НОВОСТИ
- 10:00 12.11.2025
- Вучич заявил, что Европа готовится к войне с Россией
- 09:32 12.11.2025
- «Движение талибов Пакистана» взяло на себя ответственность за теракт в Исламабаде — СМИ
- 09:20 12.11.2025
- The Times вслед за CNN сообщила о приостановке обмена разведданными Лондона с Вашингтоном
- 09:02 12.11.2025
- Итоги форума «Культура Традиции Наследие»: народные промыслы станут основой новой стратегической отрасли
- 09:00 12.11.2025
- За ночь над регионами РФ сбили 22 украинских БПЛА
- 22:05 11.11.2025
- Израиль, возможно, выпустит бойцов ХАМАС из тоннелей, только пока не ясно, куда им идти - СМИ
- 21:07 11.11.2025
- Орбан: На повестке дня стоит российско-американский саммит в Будапеште
- 20:40 11.11.2025
- Токаев: Каких-либо серьезных проблем между Россией и Казахстаном не существует
- 19:43 11.11.2025
- Умный дом Sber и Уфанет сделали массово доступным голосовое управление домофонами
- 19:25 11.11.2025
- Полеты воздушных шаров Литва расценила как «гибридную атаку» со стороны Белоруссии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать