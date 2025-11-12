Магнитная буря планетарного масштаба обрушилась на Землю — РАН

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Очень сильная магнитная буря», вызванная приходом облака плазмы и почти достигшая высшего уровня, фиксируется на Земле 12 ноября, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

«Очень сильная магнитная буря планетарного масштаба, почти достигшая высшего уровня G5, регистрируется в данный момент средствами контроля геомагнитной обстановки в связи с приходом к Земле первого из трех плазменных облаков, ожидающихся в течение сегодняшних суток на фоне экстремального роста вспышечной активности последних дней. Текущий уровень события составляет G4.66 и не достает до высшего значение всего одной трети балла», — говорится в сообщении.

Отмечается, что геомагнитная ситуация «выглядит необъяснимо отличающейся от прогноза». Уточняется, что к Земле ночью должен был прийти только первый и самый слабый плазменный выброс, вызвав слабые бури уровня G1-G2, а основной пик воздействия прогнозировался в середине суток.

«В настоящий момент сохраняется надежда, что на наблюдающемся экстремальном уровне находятся параметры лишь фронтальных структур плазмы, и далее интенсивность воздействия на Землю хоть немного снизится», — уточняется в сообщении.